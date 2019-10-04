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Предсмертные шутки шахидов и мубахиля в Кербеле

Предсмертные шутки шахидов

Абдуррахман ибн Абди-раббих Ансари был сахабом пророка Мухаммеда (с). После того, как Его светлость Али (а) был избран халифом, имам выступил перед сахабами в Куфе в местечке, называемом Рахба и попросил их, если они слышали от пророка хадис Гадир-Хум, пусть поклянутся в этом.

Несколько сахабов (по преданию их было около 30) поднялись на ноги и подтвердили, что слышали из уст пророка хадис «Али — повелитель тех, для кого я повелитель». Среди них был и Абдуррахман. По преданию, он научился читать Коран  у его светлости Али (а). Во время восстания Муслима, Абдуррахман собирал сподвижников в Куфе. В Мекке он примкнул к имаму Хусейну (а) и прибыл вместе с ним в Кербелу.

В ночь Ашуры имам Хусейн (а) помылся в одной из палаток, совершил омовение.  В это время двое из сахабов – Абдуррахман и Бурейр сторожили вход в палатку. В это время Бурейр стал шутить с Абдуррахманом.  У Абдуррахима был тяжёлый характер, и он сказал, что сейчас шутки неуместны. Тогда Бурейр ответил ему: «Абдуррахман, те, кто меня знает, знают и то, что ни в молодости, ни сейчас (в пожилом возрасте) я не люблю неуместные шутки. Но сегодня радости моей нет предела. Потому что скоро мы  станем  шахидами и получим награды Аллаха. Поэтому я решил пошутить с тобой».

Мубахиля  на поле битвы

Бурейр ибн Хузейр Хамдани, о котором было упомянуто выше, в свое время был сторонником имама Али (а). Всю свою жизнь он занимался богослужением и был известен как прекрасный знаток Корана.  Его называли «Сеййидуль-гура» (предводитель чтецов Корана). Бурейр прибыл из Куфы в Мекку, где примкнул к Имаму и сопровождал его до Кербелы.

В день Ашуры Бурейр ступил на поле битвы и вызвал на бой противника. С вражеской стороны выступил воин Йезид ибн Магиль и сказал, что готов к бою.  Обе стороны старались убедить друг друга в своей правоте, но пользы от этого не было.

Наконец, Бурейр предложил для выхода из ситуации использовать мубахиля. Мубахиля - это молитва. То есть, когда два человека, каждый из которых обвиняя другого во лжи или заблуждении собираются и каждый просит Всевышнего Аллаха о том, чтобы ниспослал наказание на него, если он пошел против истины, а если противник его пошел против истины - то на противника. И скоро Аллах ниспосылает беду на неправую сторону и выводит истину наружу. Всем известна мубахиля пророка Мухаммеда (с) с христианами Наджрана и ниспослание в связи с этим событием 61-го аята суры Имран.

Бурейр и Йезид ибн Магиль помолились, чтобы в их битве один на один победил тот, кто прав. Затем между ними начался бой. За короткое время Бурейр отправил своего противника в ад, и доказал, что он находился на истинном пути. Несколько воинов из войска Омара ибн Сада накинулись на Бурейра. Когда Бурейр повалил одного из них наземь и собирался убить, в его спину вонзилось копье. Этого ученого мужа, занимавшегося всю жизнь богослужением, убили предательским способом.


Опубликовано:7 Октябрь, 2019  13:26, ]]>Печать]]>
 
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