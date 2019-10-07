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Трамп: «США пора выйти из бесконечных войн»

Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть американских военных домой.

«Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», - написал глава государства в своем Twitter.

«Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией», - добавил Трамп.


Опубликовано:7 Октябрь, 2019  16:59, ]]>Печать]]>
 
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