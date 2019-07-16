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Имам Али (а): "Грешник, покаявшийся в своих грехах, лучше, чем послушник, кичащийся своими деяниями".
("Гураруль-Хикам", хадис 6334)
Имам Али (а) о кающемся грешнике
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