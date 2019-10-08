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Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии

Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая авиация в понедельник нанесла удар по базе курдских формирований PYD/YPG в провинции Хасеке.

"Создание безопасной зоны и мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, это будет способствовать стабильности и спокойствию нашего региона. Генштаб ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах", - добавили в военном ведомстве.


Опубликовано:8 Октябрь, 2019  06:21, ]]>Печать]]>
 
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