Трамп пообещал разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если страна не будет присматривать за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» . Как передает Islam.az, об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, Трамп назвал себя непревзойденным мудрецом и отметил, что уже уничтожал экономику стран и сделает это снова, если Анкара «перейдет границы» дозволенного.

По мнению американского лидера, европейские страны и Турция должны внимательно следить за плененными боевиками и их близкими.