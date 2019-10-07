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Новости » Ислам в вопросах

Действительно ли в Коране критикуется поэзия и поэты?

Читатель спрашивает: Действительно ли в Коране критикуется поэзия и поэты?

26-ая сура Корана называется «аль-Шуара» (Поэты). В последних аятах этой суры повествуется о поэтах. Сначала поэты серьезно порицаются, обвиняются в том, что пишут о том, чего не совершали («Шуара», 224-226). Но в последнем аяте говорится о группе, являющейся исключением: «Это не относится к тем, которые уверовали, совершают праведные деяния, многократно поминают Аллаха и защищаются после того, как с ними поступили несправедливо» (“Шуара”, 227).

Отношение Ислама к поэзии и поэтам неоднозначно. Святые одобряли деятельность нравственных и верующих поэтов, проповедующих высокие идеи, поддерживающие Ислам. И, наоборот, жестко осуждали поэтов, распространяющих пороки, даже боролись с ними. Во времена Пророка (с) и имамов были поэты, как воспевающие их, так и критикующие. Святые одаривали тех, кто относился к ним положительно. Известно также, что сами святые читали стихи. Например, есть стихи, авторами которых были имам Али (а), Госпожа Фатима (а), имам Хусейн (а).


Опубликовано:8 Октябрь, 2019  11:46, ]]>Печать]]>
 
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