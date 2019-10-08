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Турция нанесла авиаудар по базе курдов в Сирии

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов так называесых "Сирийских демократических сил" (SDF) в сирийской провинции Хасеке.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen

Ранее SDF заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.

"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает телеканал.

Канал уточняет, что сведений о жертвах в результате удара пока нет.

Гостелеканал Сирии Ikhbariya также сообщает о турецкой атаке против сил SDF в деревне Телль-Тавиль в окрестностях аль-Маликии.

Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от отрядов сирийских курдов (PYD, YPG), создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.


Опубликовано:8 Октябрь, 2019  11:55, ]]>Печать]]>
 
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