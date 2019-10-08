Пентагон: Операция на севере Сирии создает риски для самой Турции

США напомнили Турции о возможных дестабилизирующих последствиях операции на севере Сирии для самой Анкары, региона и за его пределами. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Как и президент США [Дональд Трамп], Министерство обороны ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии, - отмечается в тексте. - Вооруженные силы США не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию. Министр обороны Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли подчеркнули в разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают риски для Турции", передает Islam.az.

"Мы будем работать с союзниками по НАТО и партнерами по международной коалиции, напоминая Турции о возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции, региона и за его пределами", - говорится в заявлении.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности.