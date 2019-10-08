США и талибы обменялись пленными и заключенными

Освобождены 11 известных членов движения Талибан в рамках обмена пленными и заключенными между США и талибами.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на BBC, об этом сообщают источники, близкие к талибам.

Сообщается, что после переговоров представителя США Залмая Халилзаде и представителя движения Талибан Моллы Барадара, состоявшихся в Пакистане на прошлой неделе, произошел обмен пленными и заключенными.

Сообщается, что были выпущены 3 индийских инженера, захваченных в заложники на севере Афганистана, в обмен на 11 талибов, содержавшихся в тюрьме Баграм.

Среди освобожденных талибов также были известные члены радикальной "Сети Хаггани".

Неофициальные источники утверждают, что после приостановки переговоров Дональда Трампа с талибами в прошлом месяце, обмена пленными и заключенными стороны вновь начали переговоры.