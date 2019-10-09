Трамп сообщил о начале разработки нового ядерного вооружения

Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие недели военные могут продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

В США начали разработку новейшего ядерного оружия, которое может быть засекречено. Также в Штатах создают подводные лодки абсолютно нового образца, сообщает пресс-служба Белого дома, сообщет enovosty.com.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие недели военные могут продемонстрировать некоторые новые оружейные системы. "Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то из новых систем мы продемонстрируем, а что-то нет", – сообщил он.

Трамп подчеркнул, что Штаты сейчас развивают и обновляют ядерные вооружения. "Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", – акцентировал глава Белого дома.