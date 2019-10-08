Читатель спрашивает: Почему великого ученого Замахшари называли «джаруллах»?

С арабского языка «джаруллах» переводится как «сосед Аллаха». Это эпитет великого исламского ученого Махмуда ибн Омара Замахшари. Он жил в 6 веке хиджры и был видным знатоком Корана и мыслителем. Замахшари является автором многих произведений в области хадисов, нравственности и литературы. Некоторое время ученый жил в Мекке. Так как Мекка и Кааба считаются домом Аллаха, то и Замахшари получил известность под эпитетом «сосед Аллаха».