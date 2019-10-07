Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум

Турецкая армия вскоре пересечет границу Турции и Сирии совместно с Сирийской свободной армией (ССА). Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Военные Турции совместно с Сирийской свободной армией в самом скором времени пересекут границу Турции и Сирии", - написал он в Twitter.

Представитель администрации президента Турции также обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо Турция остановит их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», передает ТАСС.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. Во вторник в Пентагоне объявили, что вывели американские войска из района предполагаемого наступления Турции в Сирии. В тот же день сирийские курды выразили готовность начать диалог с Дамаском и Москвой.