Трамп: США потратили 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке

США потратили 8 трлн. долларов на военные операции на Ближнем Востоке.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Соединенные Штаты потратили восемь триллионов долларов, воюя и поддерживая порядок на Ближнем Востоке", - написал он.

По его словам, в результате в регионе погибли тысячи американских солдат, а с "другой стороны" - миллионы людей.

"Отправляться на Ближний Восток было худшим решением за всю историю нашей страны", - подчеркнул американский президент, напомнив, что США вступили в региональные войны под ложным предлогом наличия у Ирака оружия массового уничтожения.

Он добавил, что сейчас Вашингтон "медленно и осторожно выводит наших великих солдат и военных домой".