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Новости » Ислам в вопросах

Если у женщины до выполнения намаза зохр начнутся месячные, то должна ли она впоследствии восполнить этот намаз?

Читатель спрашивает: Если у женщины до выполнения намаза зохр начнутся месячные, то должна ли она впоследствии восполнить этот намаз?

В этом вопросе важно, когда именно у женщины начались месячные. Если это произошло до начала времени выполнения намаза зохр, то она не обязана восполнить этот намаз. Если же месячные начались после наступления времени выполнения намаза зохр, и у женщины было достаточно времени совершить малое омовение и выполнить намаз, но она этого не сделала, то после прекращения месячных ей следует восполнить этот намаз. Если же времени было достаточно для выполнения и намаза зохр, и намаза аср, то после прекращения месячных она обязана восполнить оба намаза. При этом причина невыполнения намазов не важна.


Опубликовано:10 Октябрь, 2019  11:17, ]]>Печать]]>
 
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