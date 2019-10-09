Читатель спрашивает: Если у женщины до выполнения намаза зохр начнутся месячные, то должна ли она впоследствии восполнить этот намаз?

В этом вопросе важно, когда именно у женщины начались месячные. Если это произошло до начала времени выполнения намаза зохр, то она не обязана восполнить этот намаз. Если же месячные начались после наступления времени выполнения намаза зохр, и у женщины было достаточно времени совершить малое омовение и выполнить намаз, но она этого не сделала, то после прекращения месячных ей следует восполнить этот намаз. Если же времени было достаточно для выполнения и намаза зохр, и намаза аср, то после прекращения месячных она обязана восполнить оба намаза. При этом причина невыполнения намазов не важна.