Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии

США не давали Турции "зеленый свет" для проведения операции на севере Сирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью PBS NewsHour.

"Да, это (согласие Вашингтона на операцию в Сирии - ред.) просто ложь", - отметил Помпео.

При этом госсекретарь уклонился от ответа, возьмет ли США на себя ответственность за результаты турецких атак, в том числе в случае гибели мирных жителей или если ИГ снова возродится.

"Мы собираемся работать над тем, чтобы у ИГ не было халифата, который простирается через широкую полосу Сирии и Ирака, как было, когда президент вступил в должность", - сообщил он.

По словам Помпео, угроза от ИГ исходит из Ирака. "Есть еще дюжина других стран, где угроза радикального терроризма продолжает существовать, и мы, Соединенные Штаты, должны убедиться, что мы размещаем наши силы, наши ресурсы надлежащим образом, чтобы уменьшить эту угрозу для США", - отметил Помпео.