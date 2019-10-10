ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Представитель аятоллы Систани высказался о столкновениях в Ираке Представитель аятоллы Систани высказался о столкновениях в Ираке
Должен ли мусульманин подстригать усы и отращивать бороду? Должен ли мусульманин подстригать усы и отращивать бороду?
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Число погибших в протестах в Ираке увеличилось до 65 Число погибших в протестах в Ираке увеличилось до 65
Во Франции совершено нападение на сотрудников полиции, пятеро погибших Во Франции совершено нападение на сотрудников полиции, пятеро погибших

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

ЛАU проведет экстренное заседание по Сирии

Лига Арабских государств планирует сегодня провести в Каире экстренное заседание.

 

Анонсировано проведение экстренного заседания ЛАГ по просьбе Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также отмечается, что в ходе заседания будет обсуждаться проведение военной операции Турции в Сирии.

В заседании примут участие главы Внешнеполитических ведомств арабских государств.

Отметим, что генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абул-Гейт резко осудил действия Турции.

Минувшим днем Египет и ОАЭ назвали операцию Турции грубым нарушением суверенитета Сирии.

Отметим, что минувшим днем Турция начала военную операцию "Источник мира"на севере Сирии с целью образования зоны безопасности.


Опубликовано:10 Октябрь, 2019  11:35, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
10 Октябрь, 2019
Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
10 Октябрь, 2019
Турция начала наземную операцию на востоке Евфрата
10 Октябрь, 2019
Трамп: США потратили 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке
9 Октябрь, 2019
Бойня у синагоги в Германии
9 Октябрь, 2019
Bloomberg: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Октябрь, 2019
ЛАU проведет экстренное заседание по Сирии
10 Октябрь, 2019

Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
10 Октябрь, 2019

Если у женщины до выполнения намаза зохр начнутся месячные, то должна ли она впоследствии восполнить этот намаз? Ислам в вопросах
10 Октябрь, 2019

Турция начала наземную операцию на востоке Евфрата
10 Октябрь, 2019

Трамп: США потратили 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке
9 Октябрь, 2019

Бойня у синагоги в Германии
9 Октябрь, 2019

Bloomberg: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией
9 Октябрь, 2019

В Стамбуле предотвращены теракты ПКК: десятки арестованных
9 Октябрь, 2019

Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
9 Октябрь, 2019
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды в Индостане»
9 Октябрь, 2019

Почему великого ученого Замахшари называли «джаруллах»? Ислам в вопросах
9 Октябрь, 2019

Трамп сообщил о начале разработки нового ядерного вооружения
9 Октябрь, 2019
Парламент Турции продлил мандат на проведение операций в Сирии и Ираке
8 Октябрь, 2019
Тегеран выступил против военной операции Турции в Сирии
8 Октябрь, 2019
Трамп и Зеленский не поздравили Путина
8 Октябрь, 2019

Утверждена кандидатура на пост премьер-министра Азербайджана
8 Октябрь, 2019
США и талибы обменялись пленными и заключенными
8 Октябрь, 2019

Пентагон: Операция на севере Сирии создает риски для самой Турции
8 Октябрь, 2019
Премьер Азербайджана подал прошение об отставке
8 Октябрь, 2019
Турция нанесла авиаудар по базе курдов в Сирии
8 Октябрь, 2019

Действительно ли в Коране критикуется поэзия и поэты? Ислам в вопросах
8 Октябрь, 2019
Трамп пообещал разрушить экономику Турции
8 Октябрь, 2019
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
7 Октябрь, 2019

Имам Али (а) о кающемся грешнике
7 Октябрь, 2019

Трамп: «США пора выйти из бесконечных войн»
7 Октябрь, 2019
Боевики из Азербайджана попали под бомбежку в Сирии
7 Октябрь, 2019

Предсмертные шутки шахидов и мубахиля  в Кербеле
7 Октябрь, 2019
В Ираке озвучили потери в ходе протестного движения
7 Октябрь, 2019
США не будут поддерживать турецкую операцию в Сирии
7 Октябрь, 2019

Могут ли два пророка продемонстрировать одинаковое чудо? Ислам в вопросах
7 Октябрь, 2019
США усилили атаки против талибов
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com