ЛАU проведет экстренное заседание по Сирии

Лига Арабских государств планирует сегодня провести в Каире экстренное заседание.

Анонсировано проведение экстренного заседания ЛАГ по просьбе Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также отмечается, что в ходе заседания будет обсуждаться проведение военной операции Турции в Сирии.

В заседании примут участие главы Внешнеполитических ведомств арабских государств.

Отметим, что генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абул-Гейт резко осудил действия Турции.

Минувшим днем Египет и ОАЭ назвали операцию Турции грубым нарушением суверенитета Сирии.

Отметим, что минувшим днем Турция начала военную операцию "Источник мира"на севере Сирии с целью образования зоны безопасности.