В России мусульманам могут разрешить молиться во время футбольных матчей

В Госдуму внесен законопроект о проведении религиозных обрядов во время спортивных соревнований.

Об этом сообщает İslam.az со ссылкой на «Росбалт».

Законопроект закрепляет за организаторами спортивных и физкультурных мероприятий обязанность обеспечивать участников возможностью проведения религиозных обрядов и церемоний. Если закон примут, помолиться можно будет в специально отведенных для этого помещениях на стадионах или в спорткомплексах, следует из документа.

«Указанные помещения определяются организаторами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, исходя из наличия и в пределах возможностей, предоставляемых собственниками, пользователями объектов спорта организаторам таких мероприятий по использованию помещений в спортивных сооружениях», - указывается при этом в документе.

Таким образом в Госдуме рассчитывают реализовать «право человека на свободу удовлетворения духовных потребностей, связанных с религиозными убеждениями».