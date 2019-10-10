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Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии

Тегеран требует вывода турецких сил с территории сирии и незамедлительного прекращения атак.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

«МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии».

В Тегеране также подчеркнули, что военные действия Турции приведут к широкому материальному и гуманитарному ущербу в Сирии и напомнили, что Тегеран выступает против операции Анкары.


Опубликовано:10 Октябрь, 2019  17:14, ]]>Печать]]>
 
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