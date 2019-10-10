Читатель спрашивает: О чем повествует книга «Иршад» и можно ли считать ее достоверной?

В исламском мире под названием «Иршад» в основном известны две книги. Одна из них, «Иршад аль-гулуб», написана в 14 веке Дейлами. Она состоит из 2-х частей. Первая часть состоит из 55 глав и посвящена вопросам нравственности. Вторая же часть посвящена доказательству имаматства имама Али (а).

Полное название второй книги, автором которой является Шейх Муфид, звучит так: «Иршад (путеводитель) Аллаха своим рабам относительно своих знамений». Как следует из названия, эта книга посвящена жизни непорочных имамов. Несмотря на малый объем, книга «Иршад» считается одним из самых достоверных исторических источников шиизма. Произведение переведено на многие языки, в том числе и на азербайджанский.