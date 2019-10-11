В Ираке погибли восемь паломников в результате ДТП

По меньшей мере восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии автобуса, перевозившего иранских паломников в Ираке, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Автобус с паломниками прибыл в Ирак через контрольно-пропускной пункт вблизи иранского города Мехран. Инцидент произошел недалеко от границы. Точное место ДТП не сообщается.

Отметим, что ежегодно тысячи паломников отправляются к святыням в иракской Кербеле в дни ежегодного траура Арбаин, который в этом году приходится на 19 октября.