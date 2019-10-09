Шахид-калека

Муслим ибн Кусейр Садафи Азди в свое время был сподвижником Имама Али (а). Некоторые историки считали его даже сахабом пророка. Он проявил большую активность в распространении Ислама, покорении Египта. Муслим в сражении Джемаль при Имаме Али (а) был ранен в ногу и хромал. В степях Кербелы он примкнул к имаму Хусейну (а). По преданию, в день Ашуры он сражался с врагом, опустившись на коленях. Он стал шахидом, отражая первую массовую атаку врага.

Шахид, скончавшийся под арестом

Одним из шахидов со странной судьбой был Сувар ибн Аби Умейр Хамдани. В некоторых источниках его называют также Саввар ибн Муним. После того, как имам Хусейн (а) прибыл в Кербелу, Сувар прибыл из Куфы и примкнул к нему. Часть историков считает, что он стал шахидом, отражая первое нападение. Но, по мнению большинства историков, он не погиб в бою, а получил ранение, упал на поле боя и затем был взят в плен. Его привели к Омару ибн Саду. Омар хотел дать приказ о его казни, но соплеменники Сувара заступились за него и спасли его от смерти. Омар ибн Сад велел заковать его в кандалы и посадил под арест, несмотря на то, что тот был ранен. Через шесть месяцев Сувар скончался в заключении.

Раненый шахид

Амр ибн Абдуллах Джундаи был из племени Бени-Хамида. К имаму Хусейну (а) он примкнул в Кербеле. Несмотря на то, что некоторые историки считают, что по другому этого шахида Кербелы звали Абу Сумама Саиди, это не соответствует действительности. В день Ашуры Амр геройски сражался и был тяжело ранен в голову. Родственники вывели его с поля боя. Несмотря на то, что он год лечился, это не принесло пользы. Спустя ровно год с трагедии Кербелы, он скончался.