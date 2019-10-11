Иранский танкер был атакован двумя ракетами

Иранский танкер в Красном море, на котором утром произошли взрывы, и вспыхнул пожар, вероятно, был атакован при помощи двух ракет.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил владелец танкера госкорпорации National Iranian Oil Company.

По версии компании, на танкере произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут (6:00 и 6:20), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

Инцидент имел место примерно в 96 км от саудовского порта Джидда. После взрыва на борту судна вспыхнул пожар, произошел разлив нефти.

В компании сообщили, что никто из экипажа в результате инцидента не пострадал, и все моряки сейчас - в безопасности. При этом танкер "в настоящий момент находится в стабильном положении".