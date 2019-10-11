Читатель спрашивает: Что означает суфийский зикр «ху»?

В арабском языке слово «хува» пишется как «ху» и переводится как «он». В суфизме «ху» считается одним из имен Аллаха. Потому что во многих аятах Корана в отношении Аллаха использовано выражение «хува» (Он). Кроме того, в суфизме «ху» воспринимается как вечно продолжающийся тайный зикр Аллаха. Потому что при выходе невольно образуется возглас «ху». В тасаввуфе «ху» считается одним из самых известных зикров. Иногда это соединяется с другими словами и произносится как зикр. Например, в течении нагшибанди произносится зикр «Аллах ху, Аллах хагг».