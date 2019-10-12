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Новости » Новости по миру

Трамп: Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана

Саудовская Аравия заплатит США за размещение там дополнительных военных частей.

Как передает İslam.az, об этом заявил в субботу журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помощь им. И мы это ценим", - сказал он.

Ранее Пентагон подтвердил дополнительное размещение 3 тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны. Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что эти войска носят исключительно оборонительный характер и их миссия предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.


Опубликовано:12 Октябрь, 2019  13:16, ]]>Печать]]>
 
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