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Операция "Источник мира": нейтрализованы 525 террористов

С начала операции "Источник мира" в Сирии нейтрализовано 399 террористов, сообщило министерство национальной обороны Турции в Твиттер, передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу".

"В рамках операции "Источник мира", успешно продолжающейся к востоку от Евфрата, в общей сложности уничтожены 399 террористов", - говорится в сообщении.

Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название "Источник мира", является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.


Опубликовано:14 Октябрь, 2019  06:29, ]]>Печать]]>
 
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