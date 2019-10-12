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Новости » Ислам в вопросах

Какое использование камфары предусмотрено шариатом?

Читатель спрашивает: Какое использование камфары предусмотрено шариатом?

Камфара изготавливается из одноименного дерева, произрастающего в Японии, Индонезии и Китае, а также ее получают искусственным путем. В шариате водный раствор камфары предусмотрен для обмывания тела покойника. Согласно джафаритскому мазхабу, тело покойника сначала в обязательном порядке обмывается водным кедровом раствором, затем водным раствором камфары, а в конце – чистой водой. В мазхабах ахли-сунны обмывать тело покойника кедровым и камфарным раствором не обязательно, а смешивание камфары с водой в третьем случае считается желательным деянием.


Опубликовано:14 Октябрь, 2019  11:18, ]]>Печать]]>
 
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