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Сирийцы и курды сели за стол переговоров

Представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» (СДС) сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает Reuters.

Представитель СДС Ахмед Сулейман заявил, что надеется на соглашение между сторонами, которое «остановит продолжающуюся войну и предотвратит ее катастрофические последствия».

Ранее сообщалось, что лидер Демократической партии Курдистана в Ираке Масуд Барзани обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой защитить курдов в Сирии. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и будет продолжать оказывать им помощь.


Опубликовано:14 Октябрь, 2019  11:41, ]]>Печать]]>
 
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