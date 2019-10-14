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Хуситы сбили саудовский дрон

Хуситы в йеменской провинции Худейда сбили беспилотный разведывательный аппарат, принадлежащий военой коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Oб этом заявила в  воскресенье пресс-служба йеменского движения хуситов "Ансаруллах".

В заявлении сообщается, что военнослужащие йеменской армии при поддержке истребителей союзников из Народных комитетов сбили самолет во время его разведывательной операции над районом Кило.

Кроме того, хуситы существили бомбардировку дислоцированной к югу от района аль-Матон в северной йеменской провинции аль-Джавф группу саудовских наемников, поддерживающих экс-президента Йемена Абда Раббуха Мансура Хади.

Точное число жерты в заявлении не приводится.

Сообщается, что в районе Факхер района Каатабах в юго-западной провинции Йале Йемена группа саудовских наемников обстреляла жителей.  В результате инцидента были ранены двое детей-беженцев.

Наемники также обстреляли ряд деревень в районе Хейс провинции Худейда.

Информации о жертвах и разрушениях не приводится.


Опубликовано:14 Октябрь, 2019  14:16, ]]>Печать]]>
 
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