Хуситы сбили саудовский дрон

Хуситы в йеменской провинции Худейда сбили беспилотный разведывательный аппарат, принадлежащий военой коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Oб этом заявила в воскресенье пресс-служба йеменского движения хуситов "Ансаруллах".

В заявлении сообщается, что военнослужащие йеменской армии при поддержке истребителей союзников из Народных комитетов сбили самолет во время его разведывательной операции над районом Кило.

Кроме того, хуситы существили бомбардировку дислоцированной к югу от района аль-Матон в северной йеменской провинции аль-Джавф группу саудовских наемников, поддерживающих экс-президента Йемена Абда Раббуха Мансура Хади.

Точное число жерты в заявлении не приводится.

Сообщается, что в районе Факхер района Каатабах в юго-западной провинции Йале Йемена группа саудовских наемников обстреляла жителей. В результате инцидента были ранены двое детей-беженцев.

Наемники также обстреляли ряд деревень в районе Хейс провинции Худейда.

Информации о жертвах и разрушениях не приводится.