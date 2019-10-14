Читатель спрашивает: Чему равна единица измерения веса «мудд», встречающаяся в религиозных источниках?

Обычно эта единица измерения встречается в шариатских указаниях о закяте фитр. Мудд у арабов считается средней величиной веса. Количество еды, помещающаяся в двух пригоршнях, составляет мудд. Мнения ученых о том, сколько граммов включает в себя мудд, различны. В различные эпохи, в различных мазхабах разные ученые считали, что мудд равен 510, 530, 544, 650, 694, 750, 765, 833 граммам. Согласно широко распространенному мнению, 1 мудд составляет примерно 750 граммов. Из современных ученых аятолла Хаким считает, что 1 мудд составляет 870 граммов.