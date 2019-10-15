Армия Асада вошла в Манбидж

Армия Асада в понедельник вступила в город Манбидж на севере провинции Алеппо, сообщает сегодня сирийское государственное информагентство SANA.

Ранее СМИ, близкие к сирийским курдам, сообщали, что бойцы правительственных войск уже находятся в городе Манбидж.

Манбидж является одним из ключевых пунктов, подконтрольных террористам ПКК.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что поддерживаемые Турцией силы сирийской оппозиции вскоре займут Манбидж и Кобани.

Турецкий президент также подчеркнул, что Турция координируется с Россией в вопросе операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.