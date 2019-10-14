Ильхам Алиев: “Армения, разрушившая мечети, не может быть другом мусульманских стран”

“Как вам известно, из-за деструктивной политики Армении в урегулировании самой болезненной проблемы Азербайджана - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет продвижения”.

Oб этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Азербайджана отметил, что Армения уже около 30 лет, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает захватническую политику против Азербайджана.

“На оккупированных территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На этих территориях разрушены и уничтожены принадлежавшее азербайджанскому народу историко-культурное наследие, исламские памятники и наши мечети.

Армения старается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Однако Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм против нашей религии показывает исламофобскую сущность Армении".