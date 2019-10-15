Читатель спрашивает: Можно ли повторно использовать воду, которой совершалось малое омовение?

Само по себе повторное использование воды, которым совершалось малое омовение, не запрещено. Но при этом следует соблюдать некоторые условия. Во-первых, на частях тела, которые омываются, не должно быть скверны. Если на них находится скверна, то вода, которая соприкасалась со скверной, так же станет оскверненной. Во-вторых, эта вода не должна смешиваться с иными веществами, как до, так и после малого омовения. То есть, вода должна быть чистой, без примесей (музаф). Если человек, например, вымыл перед малым омовением руки с мылом, и лишь потом совершил малое омовение, то эта вода уже не будт считаться музаф. При соблюдении этих условий вода, которым совершали малое омовение, пригодна для повторного использования. Если человек пожелает, то ею можнор даже повторно совершить малое омовение.