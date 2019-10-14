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Кровавый полуденный намаз Кербелы

Кровавый полуденный намаз  Кербелы

Вот уже несколько часов в Кербеле шел ожесточенный бой. Уже настало время полуденного намаза (намаз зохр). Сахаб по имени Абу Сумама Сейдави сказал, обратившись к имаму: «Эти враги, желающие убить тебя, приближаются к своей цели. Но до тех пор, пока я не умер, этому не бывать. Но я очень хотел бы совершить полуденный намаз под твоим имаматством». Имам посмотрел на небо, чтобы узнать, который час и сказал Абу Сумаме: «Ты напомнил мне о намазе. Да дозволит Аллах твое пребывание среди  совершающих намаз и поминающих Аллаха!».

Имам разделил оставшихся в живых сахабов на две группы. Вначале одна часть сахабов под его имамаматством совершила намаз зохр (как намаз ховф). В это время вторая группа сахабов стояла на страже для отражения нападения врага. Потом в том же порядке намаз совершила вторая группа. Во время намаза два сахаба – Саид ибн Абдуллах Ханафи и Зухейр ибн Гайн Баджали оберегали имама Хусейна (а) от стрел и копий.

Не успел намаз завершиться, как Саид  раненный рухнул наземь. На последнем издыхании он открыл глаза и спросил имама : «О, внук Пророка, сдержал я свою клятву?». Имам ответил ему: «Да, ты идешь в рай раньше меня». Пишут, что на теле у Саида ибн Абдуллаха были многочисленные раны от копий, помимо всего прочего, в него попали 13 стрел.

Отец, мать и сын шахиды

В день Ашуры при отражении первого нападения врага более 50 сподвижников имама Хусейна (с) стали шахидами. После этого начались одиночные бои.

В начале одиночных боев с вражеской стороны раб Ибн Зияда Салим и раб его отца (Зияд ибн Абихи) Ясар  вступили на поле битвы и вызвали на бой противника. Хабиб ибн Мазахир и Бурейр ибн Хузейр встали и попросили разрешения у имама вступить в бой. Но имам не разрешил им. Тогда из отряда имама вперед выступил высокий, статный, отважный воин Абдуллах ибн Умейр Кальби  и, попросив разрешения, вступил в бой. Абдуллах примкнул к имаму вместе с семьей в Кербеле. В тот день его жена Умми-Вахаб и сын Вахаб тоже были в Кербеле.

Когда Салим и Ясар узнали, что с ними будет сражаться Абдуллах,  они сначала не захотели вступать в бой; сказали, что к ним должен выйти или Хабиб ибн Мазахир, или Зухейр ибн Гайн, или Бурейр ибн Хузейр. Но Абдуллах сказал: «Каждый, кто выйдет на ваше поле, превыше вас» и набросился на них. Абдуллах со скоростью молнии накинулся на Ясара, повалил его наземь и стал наносить удары мечом. В это время Салим сзади напал на него. Из-за того, что у Абдуллаха не было щита, он вытянул вперед руку и Салим мечом отрубил ему пальцы правой руки. Но Абдуллах, не обратив внимания на раны, убил Салима. Вслед за этим несколько солдат врага вышли на поле боя и стали бить Абдуллаха. Под многочисленными ударами врагов Абдуллах стал шахидом.

Жена Абдуллаха Умми-Вахаб стояла возле палатки  и подбадривала его. Когда Абдуллаха ранили, его жена взяла в руки коль шатра и поспешила ему на помощь. Но имам Хусейн (а) окликнул  эту отважную женщину, чтобы она вернулась и сказал: «Джихад не обязателен для женщин». После того, как Абдуллах стал шахидом, Умми-Вахаб подошла к его телу, положила его голову себе на колени.  В это время Шумр ибн Зульджовшан  приказал своему слуге убить эту храбрую женщину. Слуга ударил Умми-вахаб булавой по голове, и она стала шахидом. После шахады Абдуллаха еще несколько сподвижников  имама  Хусейна (а) пали шахидами на поле битвы.

Очередь дошла до сына Абдуллаха Вахаба. В некоторых источниках говорилось о том, что Вахаб был христианином, но потом по приглашению имама Хусейна (а) он принял мусульманство.   Но думаем, что это не соответствует действительности. Вахаб не был сыном Абдуллаха ибн Умейра, говорят, что это был другой человек. В битве Вахаб отправил в ад 12 пеших и 19 конных, но потом ему самому отрубили обе руки и он стал шахидом. В некоторых источниках говорится о том, что сын самой Умми-Вахаб был убит после Вахаба так же, как описывалось выше.


Опубликовано:16 Октябрь, 2019  11:47, ]]>Печать]]>
 
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