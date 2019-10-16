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В ООН рассказали, как пытали Ассанжа

Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права. Об этом заявил на пресс-конференции специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, видео его доклада опубликовал YouTube-канал Ruptly.

«Я посещал его с двумя медицинскими экспертами, и мы пришли к выводу, что он подвергался психологическим пыткам в течение продолжительного времени. Это медицинское заключение», — сказал Мельцер.

Он также рассказал, что обратился к заинтересованным государствам — Эквадору, Швеции, США и Великобритании — с предложением расследовать дело о нарушениях прав журналиста, гарантированных ему Конвенцией ООН против пыток. Все страны ответили ему отказом.


Опубликовано:16 Октябрь, 2019  11:55, ]]>Печать]]>
 
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