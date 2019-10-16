Эрдоган: Турция не обеспокоена по поводу американских санкций

Анкару не беспокоят введенные США санкции в связи с операцией "Источник мира" на севере Сирии, операция будет продолжена до выполнения ее целей.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

"Пока операция не выполнит все поставленные цели, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель – удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведем переговоры с США и Россией. YPG (силы самообороны сирийских курдов) быстро теряет позиции", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Слова турецкого лидера приводит телеканал NTV.

"Я вчера говорил с Трампом, он сказал, чтобы мы объявили перемирие, но мы ни в коем случае не будем это делать. Я ему сказал, что мы также ни в коем случае не сядем за стол переговоров с террористической организацией. Я сказал Трампу, чтобы он присылал к нам свою делегацию, мы с ней всё обсудим", - добавил Эрдоган.