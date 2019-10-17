Трамп: РКК хуже, чем ИГИЛ

Террористическая организация РКК более опасна, чем ИГИЛ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Во многих отношениях РКК, вероятно, хуже, чем ИГИЛ, хуже с точки зрения терроризма и террористической угрозы", - сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Вашингтоне, передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу".

"Я не собираюсь ввязываться в войну между Турцией и Сирией, особенно если вы посмотрите на курдов, они не ангелы. Взгляните на PKK, ИГИЛ уважает PKK. Вы знаете почему? Потому что они более жесткие, чем ИГИЛ. Никто не хочет об этом говорить, но мы делаем из курдов ангелов", - добавил глава Белого дома.

По словам американского лидера, администрация США выделила YPG/PKK "огромные деньги".

Ранее Трамп, комментируя контртеррористическую операцию "Источник мира", заявил, что "это вопрос между Турцией и Сирией, это не моя проблема".