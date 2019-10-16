Читатель спрашивает: Может ли женщина при заключении брака поставить условие на право дать развод самой себе?

Согласно исламскому шариату, правом дать развод обладает лишь мужчина и женщина не может подать на развод. Даже по шариату, женщина, желающая развестись, может получить на это согласие мужа, заплатив ему определенную сумму. Если мужчина категорически отказывается развестись, то женщина может обратиться к шариатскому судье (муджтехиду или его представителю). Муджтехид определенными способами может вынудить мужчину дать развод, но если это не поможет добиться результата, то муджтехид имеет право зачитать развод от имени мужчины.

Женщина при заключении брака не имеет права ставить условие дать развод самой себе в любой момент. Но может быть поставлено условие, что женщина в любой момент может стать представителем мужа для развода. Согласно этому условию, муж дает право жене попросить кого-то зачитать развод от имени мужа. Если муж при заключении брака примет это условие, то обязан соблюдать его на протяжении всей семейной жизни. Женщина в любой момент может воспользоваться этим правом. И этот развод будет действительным.