Американские F-15 нанесли удар по северу Сирии

ВВС международной антитеррористической коалиции нанесли в среду в Сирии удар для уничтожения оставленных после отвода войск боеприпасов.

Как сообщает ТАСС, информацию об этом опубликовал на своей странице в Twitter официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

Два американских F-15E успешно нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу, близ города Кобани, чтобы уничтожить склад с боеприпасами.

Уточняется, что США пошли на этот шаг, чтобы не дать другим силам использовать американские военные ресурсы.