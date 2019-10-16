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Новости » Точка зрения

Миллионы на марше Арбаин (Фотолента)

Миллионы мусульман участвуют в марше Арбаин к усыпальнице имама Хусейна (а) и других шахидов Кербелы.


Опубликовано:17 Октябрь, 2019  12:39, ]]>Печать]]>
 
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