Президент США: Новые санкции в отношении Турции не понадобятся

Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление он сделал в четверг, выступая перед журналистами в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

"Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает", - сказал американский лидер.

"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем", - добавил Трамп. "Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - отметил хозяин Белого дома.

Он заявил, что готов принять Эрдогана в Вашингтоне в ноябре.