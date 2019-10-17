Читатель спрашивает: Дозволено ли женщине пользоваться социальными сетями?

Само по себе пользование социальными сетями женщинам не запрещено. Однако при этом женщина обязана соблюдать некоторые условия. Во-первых, недопустима личная связь женщины с намахрамами, если в этом нет крайней необходимости. Даже в крайних случаях женщина обязана соблюдать определенные границы. К сожалению, даже верующие женщины в социальных сетях налаживают связь с намахрамами, шутят с ними. Это категорически недопустимо. Если женщине необходимо иметь профиль в социальных сетях, она не должна оформлять его слишком броско, использовать привлекающие внимание фотографии. И даже при соблюдении вышеприведенных условий женщина обязана строить свою деятельность в социальных сетях крайне осторожно и обдуманно.