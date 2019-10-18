Европа вводит санкции против Турции

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали решение Совета ЕС о санкциях в отношении Турции.

Санкции связаны с «незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра», передает ТАСС.

14 октября Совет ЕС согласовал введение санкций против Турции. Под ограничения подпадут все физические и юридические лица, ответственные за незаконную добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье.

«ЕС одобряет решение Совета, принятое в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра, и подтверждает свою солидарность с Кипром»,— говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС, пишет Коммерсант.

Брюссель недоволен разработкой нефтяного месторождения «Афродита» у берегов Кипра. Свои действия Турция объясняет соглашением, заключенным в 2011 году между национальной нефтяной компанией Turkiye Petrolleri и правительством Турецкой Республики Северного Кипра. ЕС такое объяснение не устраивает, потому что суверенитет ТРСК признает только сама Анкара. Турция, однако, обещала продолжить бурение в ИЭЗ Кипра.