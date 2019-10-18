ООН: В Рас-эль-Айн продолжаются боевые действия

Несмотря на объявленную приостановку на 120 часов турецкой операции в Сирии, обстрелы в районе Рас-эль-Айн продолжаются в пятницу.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

"Несмотря на объявление о прекращении огня, мы получаем сообщения, что обстрелы продолжаются в районе Рас-эль-Айн", - отметил он.

По его словам, в других районах перемирие соблюдается.

Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Соглашение о прекращении огня на границе Турции и Сирии распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу.

Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.