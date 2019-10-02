Хаос и беспорядки еще в одной арабской стране: «Страна может развалиться»

Премьер-министр Ливана Саад Харири отменил заседание кабинета министров в пятницу и собирается выступить с речью в ответ на продолжающиеся в арабской республике масштабные акции протеста, передает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Политические противники ливанского премьера говорят, что лучшее, что может сделать Харири, — это рассмотреть вопрос об отставке своего правительства.

Закрыты банки и учебные заведения, после ночных погромов владельцы не спешат открывать лавки и магазины, ожидая новых массовых волнений.

Основная причина недовольства ливанцев — сложная социально-экономическая ситуация, вызванная в том числе продолжающимся пребыванием в стране сотен тысяч сирийских беженцев, пишет EADaily.

После пятничной молитвы протестующие вновь перекрыли дороги в Бейруте, стали жечь автомобильные шины на нескольких центральных улицах столицы. Ливанские силы безопасности использовали слезоточивый газ для разгона протестующих рано утром 18 октября, есть пострадавшие.

Телеканал «Аль-Джазира» передает слова министра внутренних дел Ливана Рая аль-Хасана, который предупредил, что «страна может развалиться» в случае падения нынешнего правительства.