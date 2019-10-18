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Каталония "кипит": задержаны 128 человек, пострадали 207 полицейских

Свыше 200 сотрудников правоохранительных органов пострадали с начала 14 октября акций протеста в Каталонии против вынесения приговора лидерам регионального сепаратистского движения.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"Были задержаны 128 человек", - сказал и. о. главы ведомства. Он добавил, что всего в ходе манифестаций пострадали 207 стражей порядка.

Напомним, что митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.


Опубликовано:19 Октябрь, 2019  02:53, ]]>Печать]]>
 
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