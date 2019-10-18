Читатель спрашивает: В каких местах не рекомендуется выполнять намаз?

Отметим, что ежедневные намазы нельзя откладывать ни под каким предлогом. Нижеперечисленное относится к тем, кто имеет возможность выбирать место для намаза. Если нет иного места для выполнения намаза, то нежелательность выполнения намаза в нижеприведенных местах устраняется.

Если имеется возможность выбирать место для намаза, то в нижеперечисленных местах выполнение намаза нежелательно: в комнате, где имеется картина или перед картиной (фото) живого существа, перед зеркалом (для устранения нежелательности достаточно прикрыть картину или зеркало), перед человеком или в многолюдных местах, перед костром, свечой или лампой, кухне, ванной комнате, в одной комнате с человеком в состоянии джанабат, на кладбище или перед могилой.