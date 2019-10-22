Как очистить участок тела, на котором содержится спирт после инъекций, чтобы выполнить намаз?

Читатель спрашивает: Во время инъекций используется спирт, который затем остаётся на коже. Иногда врачи запрещают промывать это место. Как в таком случае очистить тот участок тела, чтобы выполнить намаз?

Одним из обязательных условий намаза является чистота тела и одежды. Если на теле или одежды выполняющего намаз содержится даже малая частица скверны, то выполненный намаз считается недействительным. Однако медицинский спирт, который используется во время инъекций, не считается скверной. Потому что он непригоден для питья в качестве алкогольного напитка. Поэтому, если одежда или тело перепачкано медицинским спиртом, то нет необходимости очищать их, и намаз можно выполнять таким образом.