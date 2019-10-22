CNN: Оружие США через Саудовскую Аравию поставляется в Аль-Каиду

Саудовская Аравия в нарушение своих соглашений с США поставляет оружие, закупленное у Соединенных Штатов, такфиритским силам и Аль-Каиды.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты использовали оружие произведенное в США как валюту, чтобы купить лояльность ополченцев или племен, укрепляя вооруженных игроков в сложной политической обстановке, - сообщил в воскресенье канал CNN.

После публикации отчета CNN американский военный чиновник США подтвердив данные отчета, заявил, что расследование продолжается.

Отчет CNN представлен, когда Конгресс США подверг критике Эр-Рияд в связи с убийством журналиста Джамаля Хашокджи в прошлом году и пытается прекратить поддержку Саудовской Аравии администрацией Трампа.