Курды закидали американских военных помидорами

Курдское новостное агентство Hawar опубликовало видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.

По данным издания, так местное население отреагировало на решение Дональда Трампа о выводе войск с севера арабской республики, о чем было объявлено 7 октября — в преддверии турецкой операции "Источник мира".

Действия Анкары направлены против многолетних союзников Вашингтона в регионе — курдских формирований, расценивших отступление США как нарушение договоренностей.

Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов.

В четверг стало известно о приостановке операции на 120 часов и отводе курдских подразделений на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно. Тем не менее поступали сообщения о нарушении временного перемирия.

Американские солдаты продолжают покидать приграничные территории, в части из них патрулирование переходит к российской военной полиции.