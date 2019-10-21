Читатель спрашивает: Некоторые отрицают произношение салавата в ташаххуде намаза. Верно ли это?

Изменение в деяниях намаза запрещено, и если это сделано намеренно, то намаз недействителен. Намаз выполняется так, как это выполнял Пророк (с). У ахли-сунны этот порядок передан от сподвижников, а у шиитов – от имамом Ахли-бейта, и дошел до наших дней. Согласно шиитскому, шафиитскому и ханбалитскому мазхабам, произношение салавата во время ташаххуда считается фарзом, а ханафитскому и маликитскому мазхабу – сунной (Между мазхабами существует определенная разница в произношении салавата). А основоположник шафиитского мазхаба Имам Шафии даже издал фетву, что без салавата намаз недействителен.

От пророка Мухаммада (с) об этом повествуется так: «Намаз каждого, кто не пошлет салават мне и моему Ахли-бейту, не будет принят» («Сунану Даргутни», т.2, стр.171, хадис 1343).